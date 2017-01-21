أخبار نادى الإسماعيلى اليوم السبت 21 / 1 / 2017

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم السبت 21 / 1 / 2017 العديد من الأخبار المهمة يأتى على رأسها، دخول الإسماعيلى معسكر مغلق بالتجمع الخامس واستبعاد محمد صبحى وكريم بامبو من المعسمر المغلق، وفشل مفاوضات ضم اسلام عبد النعيم لاعب الداخلية بعد حسم انتقاله لطلائع الجيش.

انفجر إطار سيارة المدير الفنى الجديد للإسماعيلى فرانز شتراكا، على الطريق خلال سفره إلى معسكر الفريق المقرر إقامته بالتجمع الخامس اليوم، لجأ الخواجة إلى الأتوبيس الخاص باللاعبين، واستقل معهم الأتوبيس بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى، ويتواجد الآن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بجوار السيارة لحل الأزمة والإلحاق بالفريق للمعسكر.

خرج محمد صبحى حارس مرمى الإسماعيلى، من قائمة الفريق التى انضمت إلى المعسكر، الذى سينطلق اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، والمقرر أن يستمر لمدة 10 أيام استعدادا لانطلاق الدور الثانى من مسابقة الدورى العام، بناء على تعليمات إبراهيم عثمان رئيس النادى، باستبعاد اللاعب من المشاركة مع الفريق لحين حل أزمته مع الدراويش، والموافقة على التنازل عّن 50%‏ من مستحقاته المتأخرة لدى الإسماعيلى.

يدخل فريق الإسماعيلى معسكرا مغلقا في الثانية عشر ظهر اليوم السبت بأحد فنادق التجمع الخامس ضمن برنامج الاستعداد للدور الثانى من مسابقة الدورى العام بخلاف الاستعداد لمواجهة سموحة فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

أنهى إسلام عبد النعيم صانع ألعاب الداخلية إجراءات انتقاله إلى صفوف طلائع الجيش لمدة ثلاثة مواسم بعد الاتفاق على الأمور المادية، لاسيما أن عقد اللاعب ينتهى مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ حاليا.

طالب التشيكى فرانز ستراكا، المدير الفنى للإسماعيلى، إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع مدافع قوى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل تدعيم صفوفه فى الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى.