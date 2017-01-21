حبس مستريح جديد بأسيوط 4 أيام لاستيلائه على 6 ملايين جنيه من 6 أشخاص

سوهاج محمود مقبول

أمرت النيابة العامة بمحافظة أسيوط بحبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن ألقت قوات مباحث الأموال العام بفرع الوجه القبلى بسوهاج القبض عليه لنصبه على 6 أشخاص من سوهاج واستيلائه على 6 مليون جنيه بحجة توظيفها فى تجارة الفحم.

ترجع الواقعة عقب تمكن ضباط مباحث الأموال العامة لفرع الوجه القبلى بسوهاج من القبض على "مستريح جديد" يقيم بمحافظة أسيوط استولى على 6 ملايين من الأهالى بمحافظة سوهاج بحجة استثمارها فى مجال تجارة الفحم مقابل أرباح 4% شهريا، إلا أنه استولى على تلك المبالغ.

كان اللواء على سلطان، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، قد تلقى بلاغا من العميد طارق عيسى، رئيس مباحث الأموال العامة لفرع الوجه القبلي، بورود بلاغ من ثابت عبدالرازق محمد، صاحب شركة استيراد وتصدير، و5 آخرين يقيمون محافظة سوهاج، يتهمون فيه خالد.ع.س (51 عاما، حاصل على دبلوم صنايع ويعمل تاجر فحم، ويقيم دائرة قسم أول أسيوط) بحصوله منهم على مبالغ مالية وصلت جملتها إلى 6 ملايين جنيه بزعم استثمارها فى مجال تجارة الفحم مقابل أرباح 4% شهريا إلا أنه استولى على تلك المبالغ ولم يردها إليهم وأضاف المبلغون أن المتهم خدعهم لمدة عام كامل وكان منتظما فى سداد الأرباح الشهرية، موضحين أن بعض الضحايا كانوا يرفضون الحصول على تلك الأرباح بهدف زيادة رأس المال، لكنه فجأة توقف عن الرد على اتصالاتهم التليفونية ورفض منحهم أى مبالغ بحجة أن تجارته تعرضت لخسارة خلال الفترة الماضية.

وتبين من التحريات السرية التى قادها العقيد صلاح أبوسحلي، وكيل فرع مباحث الأموال العامة للوجه القبلي، صحة المعلومات وأضافت التحريات أن المتهم يعمل فى مجال تجارة الفحم، وله زبائن عدة داخل محافظة سوهاج، وتمكن من استقطاب المتهمين وأوهمهم بالأرباح الوفيرة فى مجال تجارة الفحم، واستولى على 6 ملايين منهم، وفى حملة أمنية بالتنسيق مع ضباط مباحث أسيوط تم إعداد كمين للمتهم وضبطه، وبمواجهته بضحايا اعترف بحصولهم على تلك المبالغ منهم وتعهد بردها عندما تتيسر أموره المادية، وتحرر محضر بالواقعة برقم 674 إدارى قسم أول أسيوط، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.