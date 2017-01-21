المصرية للحوم: توريد 75 طن دواجن لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

أكد صبحى طاحون رئيس شركة المصرية للحوم إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم توريد 75 طن دواجن كاملة من اتحاد منتجى الدواجن، إضافة إلى توريد 116 طن أوراك دواجن، وذلك وفقا للبروتوكول المبرم بين الوزارة والاتحاد لتوفير الدواجن وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية .

فيما وجه اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماعه مساء اليوم السبت مع رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات اللحوم والسكر بحضور ممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بتكثيف المرور على بقالى التموين والمخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر المنتجات وعدم تلاعب البعض فى السلع على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين.