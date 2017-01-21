أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المصرية للحوم: توريد 75 طن دواجن لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية

Google+ Print
المصرية للحوم: توريد 75 طن دواجن لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية المصرية للحوم: توريد 75 طن دواجن لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية

>كتب مدحت وهبة

أكد صبحى طاحون رئيس شركة المصرية للحوم إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة والتجارة الداخلية أنه تم توريد 75 طن دواجن كاملة من اتحاد منتجى الدواجن، إضافة إلى توريد 116 طن أوراك دواجن، وذلك وفقا للبروتوكول المبرم بين الوزارة والاتحاد لتوفير الدواجن وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية .

فيما وجه اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماعه مساء اليوم السبت مع رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات اللحوم والسكر بحضور ممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بتكثيف المرور على بقالى التموين والمخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر المنتجات وعدم تلاعب البعض فى السلع على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم