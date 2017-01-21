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أستاذ عيون: عالج ضبابية العين بالقطرات المرطبة بعد عمليات الليزك

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أستاذ عيون: عالج ضبابية العين بالقطرات المرطبة بعد عمليات الليزك أستاذ عيون: عالج ضبابية العين بالقطرات المرطبة بعد عمليات الليزك

>كتبت سماح لبيب

أرسل أحد القراء استشارة طبيبة لـ"اليوم السابع" حول معاناته من ضبابية بيضاء على العين اليمنى بعد مرور شهرين من إجراء عملية الليزك، متسائلا: هل هذا يعنى خطأ فى العملية مع العلم أن الطبيب أكد أن هذه الأعراض ستزول مع استخدام القطرات.

 

وردا على هذا السؤال أجاب الدكتور محمد الشيخ أخصائى طب وجراحة العيون، أن الكشف الطبى على المريض فى هذه الحالة هو أفضل الطرق خاصة مع ضرورة متابعة الشعور بالضبابية بعد العملية مباشرة أو بعد فترة، موضحا أن استخدام قطرات العين المرطبة بانتظام بعد عملية الليزك يزيل تماما الضبابية على العين، وأن الأرجح تكون المشكلة هنا من الليزك والتى يفحصها الطبيب.

 

كما أضاف طبيب وجراح العيون فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعد الحالات التى يحدث لها جفاف فى العين بعد عمليات الليزك فى حالة عدم استخدام القطرات المرطبة بانتظام، وهو من أهم أسباب الضبابية وعتامة العين الذى يجب أن يعالجها الطبيب بعد الفحص.

 

كما أوضح أن عملية الليزك يحدث بعدها بعض الأعراض بخلاف الضبابية، ومنها الإحساس بوجود وخز أو حرقان فى العين، والإحساس بوجود رمل أو تراب فى العين، والإحساس بوجود جسم غريب فى العين، وسقوط الدموع بشكل غزير بعد جفاف العين كردة فعل من العين لتعويض نقص الدموع بعد استثارتها، إضافة إلى خروج إفرازات من العين، والشعور بألم أو احمرار، الإحساس بثقل فى الجفون.


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