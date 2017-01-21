ضبط تاجر وآخر لتخزينهما 120 طن أرز بغرض الاحتكار بدمياط

كانت معلومات قد وردت لمباحث التموين بقيام تاجر فاكهة وآخر بالاشتراك فى تخزين كميات كبيرة من الأرز للاتجار به ورفع أسعاره.

تمت مداهمة المخزن المذكور وضبط بداخله 120 طن أرز تم التحفظ عليها، كما تم القبض على "حمدى .ف" و" محمد. ب" مقيمان بقرية الغوابين، وتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة فارسكور تمهيدا لعرضهما على النيابة.