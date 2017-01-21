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ضبط تاجر وآخر لتخزينهما 120 طن أرز بغرض الاحتكار بدمياط

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ضبط تاجر وآخر لتخزينهما 120 طن أرز بغرض الاحتكار بدمياط ضبط تاجر وآخر لتخزينهما 120 طن أرز بغرض الاحتكار بدمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

تمكن رجال مباحث بدمياط برئاسة المقدم عماد معوض رئيس مباحث التموين والسيد عبيد وضياء قنديل مفتشى تموين، اليوم السبت، من ضبط تاجر فاكهة بقرية الغوابين مركز فارسكور لقيامه بتخزين 120 طن أرز داخل مخزن.

 

كانت معلومات قد وردت لمباحث التموين بقيام تاجر فاكهة وآخر بالاشتراك فى تخزين كميات كبيرة من الأرز للاتجار به ورفع أسعاره.

 

تمت مداهمة المخزن المذكور وضبط بداخله 120 طن أرز تم التحفظ عليها، كما تم القبض على "حمدى .ف"  و" محمد. ب" مقيمان بقرية الغوابين، وتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة فارسكور تمهيدا لعرضهما على النيابة.


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مصر 365

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