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الرقابة الادارية تكشف قصية فساد أخرى وتلقي القبض على مستشار لوزير المالية بتهمة تقاضي رشوة 4 مليون جنيه

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الرقابة الادارية تكشف قصية فساد أخرى وتلقي القبض على مستشار لوزير المالية بتهمة تقاضي رشوة 4 مليون جنيه الرقابة الادارية تكشف قصية فساد أخرى وتلقي القبض على مستشار لوزير المالية بتهمة تقاضي رشوة 4 مليون جنيه

تواصل هيئة الرقابة الادارية مجهوداتها الكبيرة في محاربة الفساد الناتج عن تلقي الرشاوي وتسهيل عدد من عمليات البيع والشراء التي تتسبب في ضياع ملايين الجنيهات على ، وفي إطار ذلك تمكنت الرقابة الادارية من القبض على أحد مستشاري وزير المالية هو وشخص آخر وبحوزته مليون جنيه كمقدم رشوة مقدارها 4 مليون جنيه، وذلك بغرض تسهيل بيع أرض لقرية سياحية لأحد رجال الأعمال بقيمة أقل من قيمتها الأصلية، ووفقاً لما ذكره موقع أخبار اليوم أن تلك الصفقة كانت إذا تمت بهذه الطريقة سوف تتسبب في إضاعة مبلغ 500 مليون جنيه على الدولة.

ومنذ فترة وتضرب هيئة الرقابة الادارية معاقل الفساد في مصر بهدف القضاء عليه وتكشف العديد من قضايا الفساد بشكل دوري، ولعل كان أشهرها تلك المتهم فيها جمال اللبان، وجدير بالذكر أن المستشار هشام جنينة قد أعلن منذ فترة كبيرة أن حجم الفساد المالي في مصر يفوق التوقعات بكثير وحدد مبالغ كبيرة لحجم هذا الفساد مقدراً إياها بـ 600 مليار جنيه.

وعلى ما يبدو أن ما أعلنه جنينة بدأ في التكشف تدريجيا برغم أنه تم إقالته وتحويله للمحاكمة بسبب تلك التصريحات، وتعرض لهجوم إعلامي شرس بدعوى الإساءة إلى مصر.

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رئيس قسم الأخبار

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