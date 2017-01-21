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المنتخب العسكرى يتعادل مع سوريا 0/0 ويتأهل لدور الثمانية بكأس العالم

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المنتخب العسكرى يتعادل مع سوريا 0/0 ويتأهل لدور الثمانية بكأس العالم المنتخب العسكرى يتعادل مع سوريا 0/0 ويتأهل لدور الثمانية بكأس العالم

>كتب - هيثم عويس

تعادل العسكرى مع نظيره السورى "سلبيًا" فى ختام مباريات دورى المجموعات للمجموعة الرابعة بكأس العالم العسكرية المقامة حاليًا بالجابون ليتأهل الفريقان سويًا لدور الثمانية بعد احتلال المنتخب السورى لصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بينما احتل الفراعنة المركز الثانى برصيد 5 نقاط.

 

جاءت المباراة متوسطة المستوى وبالرغم من استحواذ لاعبى المنتخب على مجريات الأمور منذ بداية اللقاء إلا أنهم فشلوا فى استثمار الفرص التى أتيحت لهم والتى صنعها أحمد الشيخ الذى ظهر بمستوى جيد ومؤمن زكريا وعمرو جمال الذى ابتعد تمامًا عن مستواه خلال تلك المباراة.


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مصر 365

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