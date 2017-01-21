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مرتضى منصور يعلن سبب تأجيل زيارة رئيس الوزراء للزمالك

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مرتضى منصور يعلن سبب تأجيل زيارة رئيس الوزراء للزمالك مرتضى منصور يعلن سبب تأجيل زيارة رئيس الوزراء للزمالك

>كتب عمرو جاب الله

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن تأجيل زيارة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للقلعة البيضاء، بسبب وجود تعديلات وزارية قائلاً: "أنا راجل فى المطبخ السياسى وعارف إنهم بيقابلوا ناس كل يوم عشان التعديلات الوزارية فمش عاوز أدعو حد ويمشي يقولوا وش الزمالك وحش عليه".

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات على هامش تجديد عقد باسم مرسى، أنه يطالب فقط المرشحين لمناصب وزارية بالقبول على الفور لخدمة قائلاً: "شرف لأي حد يبقى وزير في المرحلة الحالية".

كانت زيارة رئيس الوزراء قد تأجلت أكثر من مرة لنادى الزمالك، قبل أن يعلن رئيس قلعة ميت عقبة عن السبب الحقيقى لتأجيلها فى جلسة توقيع عقد باسم مرسى اليوم بالنادى الأبيض.


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