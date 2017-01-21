مواجهة ودية بين الزمالك وصيد المحلة.. الخميس

كتب عمرو جاب الله

اتفق الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة محمد حلمى المدير الفنى للفريق، على مواجهة صيد المحلة فى مباراته الودية الثانية التى سيخوضها يوم الخميس المقبل ضمن معسكره المغلق فى السادس من أكتوبر استعدادًا لمباراة الأولمبى السكندرى المقرر لها يوم 3 فبراير المقبل فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

كان الجهاز الفنى للزمالك، استقر على مواجهة الإعلاميين يوم الاثنين المقبل فى أولى مبارياته الودية فى المعسكر وتقرر إقامة المباراتين فى الثالثة عصرًا.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الزمالك لمدة 8 أيام يتخلله خوض مباراتين وديتين على أن يحصل الفريق على راحة يوم الأحد المقبل.