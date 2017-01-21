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بالصور.. تجهيز ملعب "بورت جينتي" لمباراة مصر وأوغندا

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بالصور.. تجهيز ملعب "بورت جينتي" لمباراة مصر وأوغندا بالصور.. تجهيز ملعب "بورت جينتي" لمباراة مصر وأوغندا

>رسالة الجابون – حاتم رضا

قامت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية بتجهيز ملعب بورت جينتى الذى يستضيف مباراة الوطني وأوغندا المقرر إقامتها فى التاسعة مساءً، فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة للبطولة المقامة فى الجابون.

واستضاف الملعب ذاته مباراة غانا ومالي التي أقيمت منذ قليل في الجولة الثانية لنفس المجموعة والتي انتهت بفوز غانا بهدف نظيف وتاهلت لدور الـ8 للبطولة.

وأعلن هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني التشكيل الذي سيخوض به مباراة أوغندا اليوم، والذي يضم: عصام الحضري لحراسة المرمى، أحمد فتحي، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد الشافي، طارق حامد، محمد النني، رمضان صبحي، محمود تريزيجيه، محمد صلاح، مروان محسن.

 

 

 

 


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مصر 365

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