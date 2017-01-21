«بريطانيا» تحذر رعاياها فى «الكويت» من وقوع “اعتداءات إرهابية”

دعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، رعاياها فى الكويت إلى الحذر من احتمال وقوع اعتداءات “إرهابية”.

وقال موقع وزارة الخارجية البريطانية فى بيان له، اليوم السبت، دعت رعاياها إلى “اتخاذ تدابير احتياطية إضافية خاصة فى الأماكن العامة والتجمعات”.

ودعت الوزارة إلى الحذر من التنقل فى أماكن مثل “الجهراء” و”جليب الشيوخ” والحصول على تأمين سفر شامل قبل السفر إلى الكويت.

وأشارت الخارجية فى بيانها إلى وجود 6 آلاف بريطاني يقيمون فى الكويت، إضافة إلى 5 آلاف يزورونها كل عام، ومعظم هذه الزيارات تتم بشكل آمن دون مشاكل.