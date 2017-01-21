أخبار عاجلة

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
شاهد| أول تعليق لأبو تريكة على شغب الملاعب والأعمال الإرهابية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ راغب علامة ... اللي لسه مخليك شباب إنك لسه بتحب النسوان -
شيري ستوديو - دويتو عالمي السوبر ستار " راغب علامة " وشيرين عبد الوهاب .. " حاجة غريبة " -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... من نعمة ربنا علينا إن الستات تحبنا -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري .. " تطبل " على الطبلة وشيرين عبد الوهاب " ترقص " -
مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«بريطانيا» تحذر رعاياها فى «الكويت» من وقوع “اعتداءات إرهابية”

Google+ Print
«بريطانيا» تحذر رعاياها فى «الكويت» من وقوع “اعتداءات إرهابية” «بريطانيا» تحذر رعاياها فى «الكويت» من وقوع “اعتداءات إرهابية”

وزارة الخارجية البريطانية

دعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، رعاياها فى الكويت إلى الحذر من احتمال وقوع اعتداءات “إرهابية”.

 وقال موقع وزارة الخارجية البريطانية فى بيان له، اليوم السبت، دعت رعاياها إلى “اتخاذ تدابير احتياطية إضافية خاصة فى الأماكن العامة والتجمعات”.

 ودعت الوزارة إلى الحذر من التنقل فى أماكن مثل “الجهراء” و”جليب الشيوخ” والحصول على تأمين سفر شامل قبل السفر إلى الكويت.

 وأشارت الخارجية فى بيانها إلى وجود 6 آلاف بريطاني يقيمون فى الكويت، إضافة إلى 5 آلاف يزورونها كل عام، ومعظم هذه الزيارات تتم بشكل آمن دون مشاكل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا