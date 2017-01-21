التليفزيون المصري يحذف كل ما يخص النجم (محمد أبو تريكة) من أرشيفه

سمر العشري

أزمة شديدة يتعرض لها نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق (محمد أبو تريكة) بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج اسمه ضمن قوائم الإرهابيين المطلوب القبض عليهم ومنعهم من السفر، وقد صدر هذا الحكم أثناء تواجد هذا النجم في الجابون لتحليل مباريات كأس الأمم الأفريقية، وبموجب هذا الحكم فإن النجم أبو تريكة لن يستطيع الرجوع إلى مصر مرة أخري.

ماسبيرو يحذف أرشيف أبو تريكة

منذ لحظات قليلة صرح مصدر مسئول باتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري أن ماسبيرو ملتزم بحذف جميع المشاهد التي تخص النجم محمد أبو تريكة من أى مادة إعلامية يتم إذاعتها عبر التليفزيون المصري، وذلك تفيذا لقرار المحكمة الصادر ضد أبو تريكة.

هذا وقد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن شركة (فودافون) قامت بحذف الجزء الخاص بالنجم محمد أبو تريكة من الإعلان الخاص بها، وهذا ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والفيس بوك، حيث قامت الشركة باقتطاع الجزء الخاص بمحمد أبو تريكة في الإعلان الذي يشارك فيه معه كلا من (رمضان صبحي ونيلي كريم وأحمد السقا وآسر ياسين)، في الوقت نفسه نفت شركة فودافون صحة هذا الكلام.

شبكةعيونالإخبارية

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