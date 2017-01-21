أخبار عاجلة

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
شاهد| أول تعليق لأبو تريكة على شغب الملاعب والأعمال الإرهابية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ راغب علامة ... اللي لسه مخليك شباب إنك لسه بتحب النسوان -
شيري ستوديو - دويتو عالمي السوبر ستار " راغب علامة " وشيرين عبد الوهاب .. " حاجة غريبة " -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... من نعمة ربنا علينا إن الستات تحبنا -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري .. " تطبل " على الطبلة وشيرين عبد الوهاب " ترقص " -
مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«ستوك سيتى» يؤازر رمضان صبحي فى مباراة مصر ضد أوغندا: “كل التوفيق للاعبنا”

Google+ Print
رمضان صبحى

رمضان صبحى

آزر نادى ستوك سيتى الإنجليزى نجمه ونجم المصرى، رمضان صبحى، تشجيعًا له فى مباراته المهمة اليوم مع المنتخب المصرى أمام منتخب أوغندا ضمن فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا فى الجابون.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” صورة رمضان صبحى، معلقا: “كل التوفيق للاعبنا مع منتخب ”.

ويدخل رمضان صبحى المباراة أساسيًا طبقًا للتشكيل الرسمى الذى سيبدأ به هيكتور كوبر مباراته أمام أوغندا المقرر لها التاسعة مساء اليوم فى المجموعة الرابعة من منافسات الأمم الإفريقية.

رمضان صبحي

ال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017