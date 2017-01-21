«ستوك سيتى» يؤازر رمضان صبحي فى مباراة مصر ضد أوغندا: “كل التوفيق للاعبنا”

آزر نادى ستوك سيتى الإنجليزى نجمه ونجم المنتخب المصرى، رمضان صبحى، تشجيعًا له فى مباراته المهمة اليوم مع المنتخب المصرى أمام منتخب أوغندا ضمن فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا فى الجابون.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” صورة رمضان صبحى، معلقا: “كل التوفيق للاعبنا مع منتخب مصر”.

ويدخل رمضان صبحى المباراة أساسيًا طبقًا للتشكيل الرسمى الذى سيبدأ به هيكتور كوبر مباراته أمام أوغندا المقرر لها التاسعة مساء اليوم فى المجموعة الرابعة من منافسات الأمم الإفريقية.