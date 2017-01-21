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الرسوم الجديدة لاستخراج وثائق الأحوال المدنية وخدماتها بعد زيادتها بقرار وزارى

  • مصر
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الرسوم الجديدة لاستخراج وثائق الأحوال المدنية وخدماتها بعد زيادتها بقرار وزارى الرسوم الجديدة لاستخراج وثائق الأحوال المدنية وخدماتها بعد زيادتها بقرار وزارى

أصدر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية قرار وزارى بزيادة رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية وكذلك رسوم الخدمات التى تقدمها مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين والقرار الوزارى صادر برقم 150 لسنة 2017.

– وبناء على القرار الوزارى سوف يقوم وزير الداخلية بتحديد قيمة تكاليف إصدار وثائق الحوال المدنية وكذلك يحدد مقابل آداء الخدمات التى تقدمها مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين.

– ويجوز لوزير الداخلية إعفاء بعض الحالات لمن يثبت عدم قدرته على سداد الرسوم الجديدة المقررة وذلك فى حالات الضرورة والكوارث الطبيعية.

– وبناء على قرار وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار نعرض رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية والخدمات التى تقدمها مصلحة الأحوال المدنية كالتالى :

1- رسوم استخراج قيد الميلاد والوفاة المميكن 8.85 جنيه.

2- رسوم استخراج قيد الزواج والطلاق 14.85 جنيه.

3- رسوم استخراج قيد الأسرة المميكن 14.45 جنيه.

4- رسوم استخراج بحث طلب ساقط قيد الميلاد أو الوفاة ولم يمر على الوفاة أو الميلاد سنة كاملة 10 جنيهات.

5- رسوم استخراج بحث طلب ساقط قيد الميلاد أو الوفاة ومر على الوفاة أو الميلاد أكثر من عام تكون الرسوم 15 جنيه.

أما بخصوص رسوم الخدمات التى تقدمها مصحلة الأحوال المدنية للمواطنين فجاءت رسومها كالتالى :

1- رسوم الخدمات العاجلة 50 جنيها.

2- رسوم الخدمات الخاصة 75 جنيه.

3- رسوم الخدمات العادية لاستخراج بطاقة الرقم القومى قيمتها 24.10 جنيه.

4- رسوم الخدمات العاجلة فى استخراج بطاقة الرقم القومى  قيمتها 99.10 جنيه.

5- رسوم مأموريات التصوير الجماعى للوثائق سواء كانت للمدارس أو الشركات أو المصانع قيمتها 24.10 جنيه.

6- رسوم مأموريات التوصير الجماعى للبطاقات سواء للمدارس او الشركات أو المصانع قيمتها 49.10 جنيه.

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رئيس قسم الأخبار