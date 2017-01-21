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الحداد: اجتماعات دول الجوار بشأن الأزمة الليبية بدأت تؤتي ثمارها

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الحداد: اجتماعات دول الجوار بشأن الأزمة الليبية بدأت تؤتي ثمارها الحداد: اجتماعات دول الجوار بشأن الأزمة الليبية بدأت تؤتي ثمارها

المحلل السياسي الليبي، فوزي الحداد،

قال المحلل السياسي الليبي، فوزي الحداد، إن اجتماعات اليوم في القاهرة لدول الجوار الليبي بدت أهم الاجتماعات السابقة، على اعتبار أنها أعقبت سلسلة من المشاورات التي جرت في والجزائر وتونس، ورأى أن هذه الجهود التي تبذلها دول الجوار الليبي بدأت تُثمر.

وأضاف الحداد خلال لقاء له على فضائية “الغد” ، مع الإعلامية لينا مسلم، أن تلك الاجتماعات أكدت على ضرورة وجود حل ومبادرة تُلزم كافة الأطراف في ليبيا على قبول حل لإنهاء الأزمة السياسية، لافتا أن اجتماعات اليوم شهدت التأكيد على أن الإطار العام للحل سيكون من خلال الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في مدينة “الصخيرات”.

وأوضح الحداد أن البيان الختامي لجلسة اليوم يؤكد مسار اعتماد “الاتفاق السياسي” كإطار ويرفض أيضا التدخل العسكري في ليبيا لمناصرة أي طرف على حساب الآخر، كما يؤكد على سلمية الحل بالحوار وليس من خلال عسكرة الصراع، بالإضافة إلى دعم العملية السياسية برئاسة المجلس الرئاسي ودعوته لتشكيل حكومة ترضي جميع الفرقاء السياسيين.

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