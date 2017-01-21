"شاومينج" يتحدى "البوكليت" بتطبيق للغش..والتعليم: ننسق مع الداخلية لإغلاقها

كتبت – شرويت ماهر

أعلنت صفحة "شاومينج بيغشش الثانوية العامة" بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن قرب الانتهاء من تطبيق يساعد الطلبة على الغش الإلكترونى بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم نظام "البوكليت" فى ورقة الإجابة.

وكتب شاومينج عبر صفحة الفيس بوك: "تمام نقدر نقول بعد أسبوع أو بالكتير 9 أيام من دلوقتى هنبقى خلصنا الأبلكيشن بنسبة 100% ونفهمكوا كل حاجة أول ما نخلص، بما فيها إزاى تسجل فى الأبلكيشن".

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك تنسيقا كاملا مع عدة جهات على رأسها الداخلية والاتصالات للتصدى لصفحات تسريب الامتحانات، وذلك فى إطار استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن تسريب الامتحانات من اختصاص جهات أخرى.

وكان الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن فى تصريحات سابقة عن اتخاذ الوزارة جميع الإجراءات لإبلاغ وزارة الداخلية بصفحات تسريب الامتحانات لإغلاقها قبل بدء الامتحانات.

وفى منشور سابق كتبت صفحة شاومينج: "على فكرة ياجدعان الأبلكيشن ده مش بس هنسرب عليه امتحانات، لا ده هنسرب عليه حاجات تانية كتير بعد الامتحانات، بس ادعوا تكمل ع خير إن شاء الله".