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حبس عامل 4 أيام بسوهاج لاتهامه بسرقة دراجة بخارية

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حبس عامل 4 أيام بسوهاج لاتهامه بسرقة دراجة بخارية حبس عامل 4 أيام بسوهاج لاتهامه بسرقة دراجة بخارية

>سوهاج – عمرو خلف

أمر كريم الخطيب ، وكيل  نيابة مركز سوهاج، وسكرتارية طه محمد عثمان، اليوم السبت، بحبس المتهم " محمود.أ.‘" عامل ومقيم  بدائرة المركز 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة دراجة بخارية من المجنى عليه "عبد الرحيم .ع.أ" من أمام مسكنه بقرية إدفا.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا من المجنى عليه مفاده سرقة دراجته البخارية من أمام منزله بقرية إدفا ليلا، إذ اكتشف سرقتها صباحا ولم يتهم أحدا، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، إذ كان يرصد تحركات المجنى عليه وليلا تسلل إلى مسكنه وقام بسرقة الدراجة البخارية.

وتمكن ضابط المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق .

 

 

 


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