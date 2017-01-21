غدًا.. الطعن على شطب عضوية «حساسين» من البرلمان

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، الأحد، محكمة النقض، الطعن على شطب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، المحالة من المستشار يحيي دكروري إلى محكمة النقض للفصل فيها، وتحمل رقم 8 لسنة 86 قضائية .

وقال المحامي صلاح بخيت و الصيدلي هاني سامح، مقيما الدعوى، إن الدعوى حكم فيها من قبل مجلس الدولة بتاريخ فبراير الماضى، بتأييد حقهما في رفع الدعوى وإحالتها لمحكمة النقض للفصل فيها للاختصاص.

وأكد أن سعيد حساسين، يستغل نفوذه والأموال التي يحصل عليها من الجرائم المدان بها لغسل صورته كما يستغل بعض الجهات كي يتلاعب بالقانون وليصنع ثغرات تحميه من سيف العدالة حتى تسقط تلك الأحكام بمضي المدة.

وأكد أن الأحكام الجنائية الصادرة ضد سعيد حساسين نهائية وباتة في جرائم مخلة بالشرف وطالب المحامي تحقيق سيادة القانون واحترامه ووضع نهاية لانتهاك أحكام القضاء الجنائية والنهائية على يد أصحاب النفوذ.