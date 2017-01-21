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الشوط الأول.. المنتخب العسكرى يتعادل مع سوريا "سلبيا"

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الشوط الأول.. المنتخب العسكرى يتعادل مع سوريا "سلبيا" الشوط الأول.. المنتخب العسكرى يتعادل مع سوريا "سلبيا"

>كتب - هيثم عويس

تعادل العسكرى بقيادة محمد عمر سلبيًا أمام نظيره السورى بعد انتهاء الشوط الأول فى الجولة الثالثة التى تجمع المنتخبين بكأس العالم العسكرية المقامة حاليًا بسلطنة عمان.

ويسعى المنتخب للفوز وحصد الثلاث نقاط للتأكيد على صعوده للدور الثانى بعدما تعادل فى مباراته الأولى أمام بولندا بهدف لمثله بينما نجح فى الفوز على كندا فى اللقاء الثانى برباعية نظيفة. 

ورغم المحاولات المستمرة التى بذلها أحمد الشيخ ومؤمن زكريا وعمرو جمال من أجل إحراز الهدف الأول للمنتخب إلا أن الدفاع المحكم للمنتخب السورى كان بالمرصاد لكل الهجمات. 


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