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حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 22 يناير 2017

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حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 22 يناير 2017 حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 22 يناير 2017

برج القوس
مهنياً: ينتابك بعض الخوف والحذر نتيجة أمور مبهمة تواجهك، وعليك أن تعرف أنك تتمتع بالسلطة الكافية لإحداث التغييرات

عاطفياً: تستقطب التأييد من بعض الاصدقاء، وخصوصاً لجهة المبادرة إلى تحديد نوع العلاقة مع الشريك، وهذا سيوضح الأمور أكثر

صحياً: تشكو بعض الآلام في الظهر وسوء الهضم بسبب مشاكل في المعدة

ابراج مكتوب

برج القوس
لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

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رئيس قسم الأخبار

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