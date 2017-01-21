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حظك اليوم برج العقرب ليوم الأحد 22 يناير 2017

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حظك اليوم برج العقرب ليوم الأحد 22 يناير 2017 حظك اليوم برج العقرب ليوم الأحد 22 يناير 2017


مهنياً: نجاح المشاريع بتفوف يسلط الضوء على نجاحك الباهر، لكن حذار الثعالب المتسترة بأثواب الحملان

عاطفياً: الوحدة غير مستحبة، سارع إلى مراضاة الشريك قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة

صحياً: العصبية تهد صحتك، والهدوء هو المطلوب لاستعادة راحتك

ابراج مكتوب

برج العقرب
أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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رئيس قسم الأخبار

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