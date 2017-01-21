أخبار عاجلة

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
شاهد| أول تعليق لأبو تريكة على شغب الملاعب والأعمال الإرهابية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ راغب علامة ... اللي لسه مخليك شباب إنك لسه بتحب النسوان -
شيري ستوديو - دويتو عالمي السوبر ستار " راغب علامة " وشيرين عبد الوهاب .. " حاجة غريبة " -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... من نعمة ربنا علينا إن الستات تحبنا -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري .. " تطبل " على الطبلة وشيرين عبد الوهاب " ترقص " -
مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج الميزان ليوم الأحد 22 يناير 2017

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان ليوم الأحد 22 يناير 2017 حظك اليوم برج الميزان ليوم الأحد 22 يناير 2017

برج الميزان
مهنياً : إذا أردت الحفاظ على مكاسبك المهنية، لا بد من أن تكون جديّاً في تعاملك إلى أقصى الحدود

عاطفياً: واجه الوقائع كما هي مع الشريك، ولا تتهرب من قول الحقيقة مهما كانت صعبة

صحياً: مارس المشي باستمرار، ولا سيما في أحضان الطبيعة إذا أمكنك ذلك

ابراج مكتوب

برج الميزان
لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح

فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا

فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا

الشيخ خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعاً - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعاً - لعلهم يفقهون

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى