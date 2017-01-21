حظك اليوم برج الميزان ليوم الأحد 22 يناير 2017

سمر العشري

برج الميزان

مهنياً : إذا أردت الحفاظ على مكاسبك المهنية، لا بد من أن تكون جديّاً في تعاملك إلى أقصى الحدود

عاطفياً: واجه الوقائع كما هي مع الشريك، ولا تتهرب من قول الحقيقة مهما كانت صعبة

صحياً: مارس رياضة المشي باستمرار، ولا سيما في أحضان الطبيعة إذا أمكنك ذلك

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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