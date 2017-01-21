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حظك اليوم برج العذراء ليوم الأحد 22 يناير 2017

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حظك اليوم برج العذراء ليوم الأحد 22 يناير 2017 حظك اليوم برج العذراء ليوم الأحد 22 يناير 2017


مهنياً: توقع هذا اليوم مفاجأة ما تتعلق بوضع مالي على الأرجح، وله علاقة بشؤون شخصية

عاطفياً: تستقطب بعض الأشخاص حولك وتأسرهم بسحرك وأناقتك وإطلالتك المميزة

صحياً: في غمرة الجهود الفائقة تنسى جسمك وحقه عليك وتقصر في العناية بصحتك

ابراج مكتوب

برج العذراء
تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

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رئيس قسم الأخبار

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