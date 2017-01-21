غدًا.. صباح الخير يا مصر يستضيف اللواء طارق المهدي

يستضيف برنامج صباح الخير يا مصر على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية غدًا الأحد فى الثامنة صباحًا اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية والوادي الجديد السابق فى حوار جريئ من مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

ويدور الحوار حول محافظة البحر الأحمر، لما لها من مستقبل واعد وانها تحتاج إلى تخطيط وربط هذا التخطيط بالإعلام والتنمية المحلية حتى تتحقق الاستفادة المرجوة منه.

كما يتحدث اللواء طارق المهدى، خلال اللقاء عن رؤيته للاوضاع الحالية محليا وعالميا، وما تتطلبه المرحلة من تضافر جهود كل قوى الشعب، وان الشعب المصري العظيم قادر على تخطى هذه المرحلة الصعبة بإلتفافه حول رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي.