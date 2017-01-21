النيابة الإدارية تحيل مديرة مدرسة وأخرين للتأديبية لإهمالهم في الحفاظ على حياة طالبات نجع حمادي

مراسل «ONA»

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من ” م.ف “معلمة اقتصاد منزلي بمدرسة الإعدادية بنات بإدارة نجع حمادي التعليمية، “ف.أ” مدرسة دراسات بمدرسة الإعدادية بنات بإدارة نجع حمادي التعليمية و”م.م” مديرة مدرسة الإعدادية بنات بإدارة نجع حمادي التعليمية للمحاكمة التأديبية ومجازاة 9 آخرين من العاملين.

وقد انتهت النيابة الإدارية بنجع حمادي في تحقيقاتها فى القضية رقم 711 لسنة 2016 والتي باشرها الأستاذ عمر همام رئيس النيابة تحت إشراف المستشار شعبان عبد الغني مدير النيابة للقرار السابق فيما أسند للمتهمين أنهم يوم 30/10/2016م خرجوا عن مقتضى العمل الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وذلك بأن.

أولاً سمحت المتهمة الأولى ” م.ف” معلمة اقتصاد منزلي بمدرسة الإعدادية بنات بإدارة نجع حمادي التعليمية بوجود مقعد خشبي أسفل العارضة المتحركة بفناء المدرسة في اليوم سالف الذكر مما شجع الطالبات على تسلق العارضة المتحركة، ثم أهملت بعد ذلك في متابعة الطالبات الموجودات في فناء المدرسة وقت الفسحة أثناء قيامها بعملها كمشرفة للفناء يوم 30/10/2016 مما ترتب عليه قيام ميار أحمد أبو السعود وأخريات من الطالبات بالمدرسة بالتسلق على العارضة المتحركة وإصابة الطالبة ميار احمد أبو السعود بإصابات خطيرة إثر اصطدام العارضة المتحركة بها أدت إلى وفاتها.

ثانياً سمحت المتهمة الثانية “ف.أ” مدرسة دراسات بمدرسة الإعدادية بنات بإدارة نجع حمادي التعليمية بوجود مقعد خشبي أسفل العارضة المتحركة بفناء المدرسة في اليوم سالف الذكر مما شجع الطالبات على تسلق العارضة المتحركة، ثم أهملت بعد ذلك – لكونها مشتركة مع مشرفة الفناء في متابعة الإشراف – في متابعة الطالبات الموجودات في فناء المدرسة وقت الفسحة مما ترتب عليه قيام ميار احمد أبو السعود وأخريات من الطالبات بالمدرسة المذكورة بتسلق العارضة المتحركة أثناء الفسحة وإصابة الطالبة ميار أحمد أبو السعود بإصابات خطيرة إثر اصطدام العارضة المتحركة بها أدت إلى وفاتها.

ثالثاً أهملت المتهمة الثالثة “م.م” مديرة مدرسة الإعدادية بنات بإدارة نجع حمادي التعليمية في الإشراف والمتابعة على أعمال كل المتهمة الأولى والثانية المنوط بها الإشراف على أعمال الفناء بالمدرسة المذكورة في يوم 30/10/2016م مما ترتب عليه عدم قيام المذكورات بمتابعة الطالبات أثناء وجودها بفناء المدرسة في وقت الفسحة مما نتج عنه قيام الطالبة ميار أحمد أبو السعود وأخريات بالتسلق على العارضة المتحركة وإصابتها بإصابات خطيرة أدت إلى مصرعها.

كذلك لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة منذ استلامها العمل كمديرة المدرسة في 31/3/2016 حتى نهاية العام الدراسي 2015 /2016 رغم إبلاغها بذلك من وكيلة شئون الطلبة بالمدرسة، بل وسمحت لبعض أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة بالتواجد في غرفة الطبيب بمقر المدرسة المذكورة حال إن تلك الغرفة مخصصة للطبيب الخاص بالمدرسة.

> وأهملت في الإشراف والمتابعة على أعمال “ع.ج” وكيلة المدرسة لشؤون الطالبات مما ترتب عليه تقاعس الأخيرة في إخطار إدارة طلاب المدارس للتأمين الصحي بنجع حمادي بعدم تواجد الزائرة الصحية منذ بداية العام الدراسي 2016 /2017 وحتى 18/10 /2016.

كما انتهت النيابة الإدارية بنجع حمادي إلى مجازاة كل من.

1. “ر.ص” الزائرة الصحية بإدارة طلاب المدارس بإدارة التأمين الصحي لتقاعسها عن زيارة ومتابعة مدرسة الإعدادية بنات وذلك خلال العام الدراسي 2015م /2016م والعام الدراسي 2016/2017. حال إن تلك الأيام مخصصة لها فيها التواجد بمدرسة الإعدادية بنات بالمخالفة للخطة الموضوعة من قبل إدارة طلاب المدارس بعيادة التأمين الصحي

> 2. “ع.ج” وكيل المدرسة لشؤون الطلاب بمدرسة الإعدادية بنات بإدارة نجع حمادي التعليمية لتقاعسها عن إخطار إدارة طلاب المدارس للتأمين الصحي بعدم تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة.

3. “ه.ح” وكيلة مدرسة الإعدادية بنات ومسئولة سجل الحضور والانصراف الخاص بالزائرة الصحية بالمدرسة لتقاعسها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم قيام الزائرة الصحية بالتواجد بمقر مدرسة الإعدادية بنات ومتابعة حالة الطلبات الصحية حسب الخطة الموضوعة لها من إدارة طلاب المدارس وذلك بإخطار الإدارة سالفة الذكر بعدم تواجد المذكورة سلفاً مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكورة.

4. الرابع “ع.ف” مدير مدرسة الإعدادية بنات سابقاً لإهماله في الإشراف على المتهمة السابقة بصفته مديراً للمدرسة منذ بدء العام الدراسي 2015 /2016 حتى 30/3/2016 مما ترتب عليه عدم قيام الأخيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم تواجد الزائرة الصحية وذلك بمخاطبة ادارة طلاب المدارس بالتأمين الصحي.

5. كما انتهت النيابة لمجازاة 6 من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة لتواجدهم بالغرفة المخصصة للزائرة الصحية خلال العام الدراسي 2016 م ـ 2017م حال إن تلك الغرفة مخصصة لتوقيع الكشف الطبي على الطالبات وليس حجرة لتواجد المدرسات بها.