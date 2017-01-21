حظك اليوم برج السرطان ليوم الأحد 22 يناير 2017

سمر العشري

برج السرطان

مهنياً: لا تتسرّع في الحكم على الآخرين إذا لم تكن متأكداً، فقد تجد نفسك في مواجهة مع الشخص غير المعني بالمواجهة

عاطفياً: الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر قرباً من الناس ومثالاً يحتذى في هذا المجال

صحياً: عليك بتنظيم أيامك يوماً بعد يوم كي لا تشعر بالضغوط وكي لا تتهور في تصرفاتك

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

شبكةعيونالإخبارية

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