بالصور.. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال الإسرائيلى بـ"عرعرة"

كتب محمد سعودى – تصوير رويترز

وقعت اشتباكات بين متظاهرين والقوات الإسرائيلية، خلال تنظيمهم تظاهرة حاشدة، بقرية عرعرة، احتجاجا على جرائم السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، التى كان آخرها جرائم الهدم فى قلنسوة وأم الحيران، وقتل الشهيد يعقوب أبو القيعان.

واقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلى مدينة عرعرة خلال التظاهرات الاحتجاجية، وعقب ذلك، حاولت القوات الإسرائيلية تفريق المتظاهرين، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المحتجين.

جدير بالذكر أن هذه التظاهرة جاءت بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وحركات شعبية وشبابية، لتكون صرخة مدوية فى وجه المؤسسة الإسرائيلية، وخطوة على طريق منع هدم المزيد من المنازل العربية، حيث تأتى هذه التظاهرة فى إطار سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية التى تنظم تباعا مؤخرا، منذ أن هدمت الجرافات 11 منزلا فى مدينة قلنسوة، و8 منازل فى أم الحيران، إضافة لإقدام الشرطة الإسرائيلية على قتل الشهيد أبو القيعان.