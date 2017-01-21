أخبار عاجلة

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
شاهد| أول تعليق لأبو تريكة على شغب الملاعب والأعمال الإرهابية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ راغب علامة ... اللي لسه مخليك شباب إنك لسه بتحب النسوان -
شيري ستوديو - دويتو عالمي السوبر ستار " راغب علامة " وشيرين عبد الوهاب .. " حاجة غريبة " -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... من نعمة ربنا علينا إن الستات تحبنا -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري .. " تطبل " على الطبلة وشيرين عبد الوهاب " ترقص " -
مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال الإسرائيلى بـ"عرعرة"

Google+ Print
بالصور.. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال الإسرائيلى بـ"عرعرة" بالصور.. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال الإسرائيلى بـ"عرعرة"

>كتب محمد سعودى – تصوير رويترز

وقعت اشتباكات بين متظاهرين والقوات الإسرائيلية، خلال تنظيمهم تظاهرة حاشدة، بقرية عرعرة، احتجاجا على جرائم السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، التى كان آخرها جرائم الهدم فى قلنسوة وأم الحيران، وقتل الشهيد يعقوب أبو القيعان.

واقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلى مدينة عرعرة خلال التظاهرات الاحتجاجية، وعقب ذلك، حاولت القوات الإسرائيلية تفريق المتظاهرين، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المحتجين.

جدير بالذكر أن هذه التظاهرة جاءت بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وحركات شعبية وشبابية، لتكون صرخة مدوية فى وجه المؤسسة الإسرائيلية، وخطوة على طريق منع هدم المزيد من المنازل العربية، حيث تأتى هذه التظاهرة فى إطار سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية التى تنظم تباعا مؤخرا، منذ أن هدمت الجرافات 11 منزلا فى مدينة قلنسوة، و8 منازل فى أم الحيران، إضافة لإقدام الشرطة الإسرائيلية على قتل الشهيد أبو القيعان.

 

 

 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365