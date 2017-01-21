أستاذ جلدية: اقض على القشرة ورائحة الرأس السيئة بالخل والمياه الدافئة

كتبت سماح لبيب

أرسلت إحدى قراء "اليوم السابع" شكوى مرضية حول معاناتها من قشرة الشعر الدائمة التى لا تنتهى فى الصيف أو الشتاء، وأكدت أنها استخدمت نوعين من الشامبو الطبى وكانت نتائجهما مؤقتة، رغم الاستمرار عليهما لفترات طويلة بالتبادل، كما أوضحت أن القشرة منها الرفيعة والعريضة الدهنية ولها رائحة سيئة.

وردا على هذا السؤال قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية رئيس المعهد القومى للبحوث سابقًا، إن هذه الحالات لا بد من معالجتها الدوائية باستخدام العقاقير عن طريق محلول لتدليك فروة الرأس والشعر يوميا مساء لمدة شهر، وأن تتوجه الحالة باستشارة الطبيب المختص لهذا المحلول الذى تستخدم فيه المادة الفعالة " حمض الساليسليك"، والذى ينهى على وجود القشرة، كما أنه يمكنه من خروج رائحة خلال فترة العلاج، وبعد انتهائه.

وأضاف الدكتور هانى الناظر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك طرقا أخرى من المواد الطبيعية التى من الممكن استخدامها فى المنزل فى حالة صعوبة الحصول على العقاقير الدوائية، ومنها معلقة كبيرة من الخل، ويتم وضعها فى طبق مملوء بالمياه الدافئة، ثم تدليك فروة الرأس والشعر بها وتركه على الرأس لمدة ربع ساعة، ثم غسل الشعر بأى شامبو لمعالجة القشرة.

وأشار استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومى للبحوث سابقًا، إلى أن هذه الطريقة يقوم مريض القشرة باستخدامها يوما بعد يوم لمدة شهرين، وسيحصل على نتيجة فعالة تقضى تماما على القشرة، كما أنه سيقضى على وجود الرائحة التى تشعر بها سواء كانت القشرة رفيعة أو عريضة ودهنية، موضحا أن الخل يعد من العناصر المطهرة لأى فطريات، وتحدث نتائج إيجابية للكثير من مستخدميه بدون عقاقير دوائية.