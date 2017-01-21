«كوبر» يستقر على تشكيل الفراعنة في مواجهة أوغندا

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأول ، تشكيل الفراعنة لمباراة أوغندا التي ستقام على ملعب بورت جنتيل في تمام الساعة الـ9 ، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون.

ولم يشهد تشكيل منتخب مصر أية مفاجأت جديدة سوي قيام كوبر بدخول رمضان صبحي بدلا من عبد الله السعيد الذي كان شارك في مباراة الفراعنة الأولي امام مالي والتي كانت أنتهت بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي :

حراسة المرمي : عصام الحضري

الدفاع : علي جبر – أحمد حجازي – محمد عبد الشافي – أحمد فتحي

الوسط : محمد النني – طارق حامد – تريزيجه – رمضان صبحي

الهجوم : محمد صلاح – مروان محسن