غدًا.. محاكمة أبو إسماعيل و 17 آخرين في حصار نيابة مدينة نصر

تنظر غدًا، الأحد، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حركة حازمون والمحامين عبد الرحمن عز وممدوح إسماعيل و١٥ متهما آخرين منهم ٧ محبوسين لاتهامهم بإجبار أعضاء نيابة أول مدينة نصر على إخلاء سبيل المتهم أحمد عرفة (عضو حازمون ومتهم بحيازة سلاح ناري) بالقوة والتهديد ومنعهم من أداء عملهم إبان فترة حكم الرئيس المعزول 2012.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد أحمد الصياد وعضوية خالد سعد عِوَض وأيمن عثمان البابلي وبسكرتارية محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وكانت النيابة قد أسندت لكلا من : محمد حازم صلاح أبو إسماعيل – محبوس، ممدوح أحمد إسماعيل- هارب، إسماعيل عبد السلام إسماعيل “الوشاحى” – محبوس، عبد الرحمن عز الدين إمام – هارب، عبد الحليم رشاد أحمد – هارب، إسلام يكن على خميس – هارب، مصطفى هانى عبد الباري – هارب، على أحمد عبد السلام منصور – هارب، شريف محسن يوسف – هارب، أحمد رأفت محمد جلال – محبوس، عبد الله عمر عبد العزيز – هارب، خالد أحمد عبد السلام جاب الله – هارب، إسلام أحمد عبد السلام منصور – هارب، اسلام هشام محمود – محبوس، محمد عزيز عبد الحكيم – محبوس، سيد محمود جاب الله ” خالد حربى ” – محبوس، أحمد سمير إبراهيم محمد – هارب، إسلام رشاد احمد محمد – محبوس”. جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار القرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.