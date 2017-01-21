الحبس سنة لشقيق مالك شركة مصر للاستثمار العقارى بقضية نصب على مواطنين

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، وسكرتارية مصطفى رشدى، شقيق مالك شركة "مصر للاستثمار العقاري" بالحبس سنة وكفالة 1000 جنيه غيابيا، لاتهامه بالنصب علي المواطنين، وبيع وحدات سكنية وهمية لهم بقرية النخيل بالإسكندرية.

وصدر الحكم في الدعويين رقم 17848 و 18673 لسنة 2016، بالحبس 6 شهور وكفالة 500 جنيه عن كل دعوى.

كان عدد من المواطنين قد تقدمو ببلاغ يتهمون فيه حمادة محمود مصطفى إبراهيم، شقيق باسم مالك شركة مصر للاستثمار العقاري بالنصب والاحتيال لإيهامهم ببيع وحدة سكنية لهم من وحدات الشركة التي تمتلكها بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليهم تبين قيام المتهم بالنصب عليهم، فتم إحالته لمحكمة جنح الدقي لمحاكمته.