جمارك السعودية تحبط تهريب 110 كبسولات هيروين داخل معدة راكب بمطار الرياض

وكالات (واس)

تمكن جمرك مطار الملك خالد الدولى بالعاصمة السعودية الرياض، من إحباط محاولة لتهريب كمية مادة "الهيروين" المخدرة بلغت (865,3) من الجرام، كانت مُخبأة داخل أحشاء أحد المسافرين.

وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، أوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولى سلطان الفهيد، أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركى بأحد ركاب الرحلة، وتم إخضاعه للتفتيش الذاتى وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، حيث عُثر بداخل أحشاء الراكب على (110) كبسولة تحتوى جميعها على مادة "الهيروين" المخدرة، وجرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه .

وأشار الفهيد، إلى أن محاولة التهريب عبر الأحشاء تُعد من الطرق المعروفة التى يلجأ إليها المهربون لمحاولة تمرير هذا النوع من الممنوعات، مؤكدًا أن الجمارك السعودية هيأت منذ فترة طويلة جميع السبل التقنية, بالإضافة إلى تنمية قدرات كوادرها البشرية، وذلك لكشف وضبط أى محاولة تهريب بهذه الطريقة أو غيرها من الطرق .