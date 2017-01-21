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الرئيس العراقى: علاقتنا مع أمريكا ستشهد انطلاقة جديدة للقضاء على الإرهاب

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الرئيس العراقى: علاقتنا مع أمريكا ستشهد انطلاقة جديدة للقضاء على الإرهاب الرئيس العراقى: علاقتنا مع أمريكا ستشهد انطلاقة جديدة للقضاء على الإرهاب

>( أ ش أ)

بعث الرئيس العراقى فؤاد معصوم برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكى دونالد بمناسبة توليه مهام منصبه أمس الجمعة.

وأكد معصوم، فى بيان لرئاسة الجمهورية العراقية اليوم السبت، عمق علاقات التعاون الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية فى كافة المستويات، وقال: إننا واثقون من أن العلاقات ستشهد انطلاقة جديدة خلال الفترة القادمة بما يعزز القضاء على الإرهاب وخدمة الاستقرار والسلام والتنمية على المستوى الإقليمى والدولي.

وتمنى معصوم المزيد من تعزيز العلاقات العراقية- الأمريكية، قائلا "باسمى شخصياً وشعب العراق، أعرب لكم وللشعب الأمريكى الصديق عن أصدق التهانى بمناسبة توليكم مهامكم رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية".


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