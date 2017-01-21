القوات العراقية تحرر "حى العربى" شمال الموصل كاملًا من سيطرة داعش

وكالات الأنباء

حررت القوات العراقية، اليوم السبت، "حى العربى" بالكامل على المحور الشمالى لمدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابى، وتقترب من تحرير حى الرشيدية، وذلك حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى"، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، فى بيان صادر عن خلية الإعلام الحربى، إن قطاعات اللواء 71، الفرقة 15، واللواء 76، الفرقة 16، بالجيش العراقى، حررت "حى العربى" بالكامل، ورفعت العلم العراقى فوق مبانيه بعد تكبيد العدو (تنظيم داعش الإرهابى)، خسائر فى الأرواح والمعدات.