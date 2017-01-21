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الرئيس اليمنى يعين قائدين عسكرين بالمنطقة العسكرية الثالثة

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الرئيس اليمنى يعين قائدين عسكرين بالمنطقة العسكرية الثالثة الرئيس اليمنى يعين قائدين عسكرين بالمنطقة العسكرية الثالثة

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أصدرت الرئاسة اليمنية، اليوم السبت، قرارًا قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن، أحمد حسان جبران، قائدًا للمنطقة العسكرية الثالثة وقائدًا للواء 13 مشاة ويرقى إلى رتبة لواء.

وذكرت قناة العربية ، أن قرارا آخرا صدر عن الرئيس عبد ربه منصور هادى قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن، محمود سعيد صايل صلاح، قائداً للواء الثالث حزم.

وكان هادى قد أصدر فى نوفمبر 2016 قرارات عسكرية عدة شملت تغييرات كبيرة، منها تعيين اللواء الركن أحمد سيف اليافعى نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، والعميد ركن صالح محمد طيمس قائداً للمنطقة العسكرية الأولى فى حضرموت خلفاً للعميد الحليلي.


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