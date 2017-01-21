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شكري: «العلاقات المصرية – الأمريكية» إستراتيجية

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شكري: «العلاقات المصرية – الأمريكية» إستراتيجية شكري: «العلاقات المصرية – الأمريكية» إستراتيجية

وزير الخارجية المصري سامح شكري

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن العلاقات “المصرية الأمريكية” استراتيجية وتتناول الكثير من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية بعمق وبتعاون لتحقيق مصالح البلدين.

جاء ذلك ردا على سؤال حول الاتصالات النشطة بين والولايات المتحدة في ظل تولي الإدارة الجديدة والقلق على الساحة العربية مما تردد عن احتمال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأشار شكري، إلى أنه كان هناك تواصل بين مصر وإدارة واشنطن الجديدة قبل توليها مقاليد الأمور بشكل رسمي وهذا كان خلال اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح والرئيس الأمريكي الجديد دونالد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية، أنه التقى في ديسمبر الماضي حيث التقى بنائب الرئيس الأمريكي، مشددا على أن كل هذه قرائن تؤكد قوة العلاقة والرغبة المشتركة بأن تكون هذه العلاقة قوية وتقوم على الاحترام المتبادل والثقة في أن هذه العلاقة بطبيعتها الاستراتيجية تستطيع أن تواجه التحديات المشتركة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وقال “علينا ألا نستبق الأمور فالإدارة الأمريكية الجديدة تولت مهامها بالأمس وتصيغ سياستها وسيتم التعامل مع الإدارة الجديدة من منطلق أهمية التواصل وطرح الرؤى والحوار، ونحن ننتظر تولي أركان الإدارة الجديدة لمسئوليتهم حتى نبدأ الحوار المكثف لدعم العلاقات الثنائية وأيضا تناول القضايا الإقليمية ووضع تصور مشترك لكيفية معالجة المشاكل المزمنة ومواجهة التحديات الحالية”.

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