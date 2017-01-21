ننشر أسماء منتخب المحليين لمعسكر يناير

كتب محمد مراد

أعلن هانى رمزى، المدير الفنى لمنتخب المحليين، قائمة تضم 38 لاعباً لمعسكر الفراعنة المقرر انطلاقه غداً حتى الخميس المقبل، استعداداً لكأس الأمم الأفريقية 2018، واللاعبون هم:

-محمد فتحى وإبراهيم حسن ومحمود المتولى ومحمد سيد من الإسماعيلى.

-على لطفى وعمرو طارق وعلى فتحى وعبد الله جمعة من إنبى.

-وليد حسن ومحمود أحمد رزق ولؤى وائل من الإنتاج الحربى.

-ناصر ماهر من بتروجت

-محمد حمدى – فريد شوقى- أحمد كابوريا –محمد ماجد أونش- أحمد جمعة من النادى المصرى.

-محمد شريف ومحمود علاء ومحمد هلال من وادى دجلة

-مهدى سليمان وحسام حسن وعمر سعد من سموحة

-هشام محمد وأحمد مودى ومحمود حمدى من مصر المقاصة.

-أسامه كاجو من إف سى مصر

-محمد حسن ومحمد المالح من بلدية المحلة

-محمد شوقى غريب وأحمد الشيمى من المقاولون

-محمود صلاح من الأسيوطى

-إسلام طارق من نادى طنطا

-إسلام عبد النعيم من فريق الداخلية

-حسن طارق من الاتحاد السكندرى

-إسلام الفار من أسوان.