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ننشر أسماء منتخب المحليين لمعسكر يناير

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ننشر أسماء منتخب المحليين لمعسكر يناير ننشر أسماء منتخب المحليين لمعسكر يناير

>كتب محمد مراد

أعلن هانى رمزى، المدير الفنى لمنتخب المحليين، قائمة تضم 38 لاعباً لمعسكر الفراعنة المقرر انطلاقه غداً حتى الخميس المقبل، استعداداً لكأس الأمم الأفريقية 2018، واللاعبون هم:

-محمد فتحى وإبراهيم حسن ومحمود المتولى ومحمد سيد من الإسماعيلى.

-على لطفى وعمرو طارق وعلى فتحى وعبد الله جمعة من إنبى.

-وليد حسن ومحمود أحمد رزق ولؤى وائل من الإنتاج الحربى.

-ناصر ماهر من بتروجت

-محمد حمدى – فريد شوقى- أحمد كابوريا –محمد ماجد أونش- أحمد جمعة من النادى المصرى.

-محمد شريف ومحمود علاء ومحمد هلال من وادى دجلة

-مهدى سليمان وحسام حسن وعمر سعد من سموحة

-هشام محمد وأحمد مودى ومحمود حمدى من المقاصة.

-أسامه كاجو من إف سى مصر

-محمد حسن ومحمد المالح من بلدية المحلة

-محمد شوقى غريب وأحمد الشيمى من المقاولون

-محمود صلاح من الأسيوطى

-إسلام طارق من نادى طنطا

-إسلام عبد النعيم من فريق الداخلية

-حسن طارق من الاتحاد السكندرى

-إسلام الفار من أسوان.


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