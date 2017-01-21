ننشر أسماء منتخب المحليين لمعسكر يناير

>كتب محمد مراد
أعلن هانى رمزى، المدير الفنى لمنتخب المحليين، قائمة تضم 38 لاعباً لمعسكر الفراعنة المقرر انطلاقه غداً حتى الخميس المقبل، استعداداً لكأس الأمم الأفريقية 2018، واللاعبون هم:
-محمد فتحى وإبراهيم حسن ومحمود المتولى ومحمد سيد من الإسماعيلى.
-على لطفى وعمرو طارق وعلى فتحى وعبد الله جمعة من إنبى.
-وليد حسن ومحمود أحمد رزق ولؤى وائل من الإنتاج الحربى.
-ناصر ماهر من بتروجت
-محمد حمدى – فريد شوقى- أحمد كابوريا –محمد ماجد أونش- أحمد جمعة من النادى المصرى.
-محمد شريف ومحمود علاء ومحمد هلال من وادى دجلة
-مهدى سليمان وحسام حسن وعمر سعد من سموحة
-هشام محمد وأحمد مودى ومحمود حمدى من مصر المقاصة.
-أسامه كاجو من إف سى مصر
-محمد حسن ومحمد المالح من بلدية المحلة
-محمد شوقى غريب وأحمد الشيمى من المقاولون
-محمود صلاح من الأسيوطى
-إسلام طارق من نادى طنطا
-إسلام عبد النعيم من فريق الداخلية
-حسن طارق من الاتحاد السكندرى
-إسلام الفار من أسوان.
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