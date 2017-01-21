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الإسماعيلى يضغط على محمد صبحى بالاستبعاد من معسكر القاهرة

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الإسماعيلى يضغط على محمد صبحى بالاستبعاد من معسكر القاهرة الإسماعيلى يضغط على محمد صبحى بالاستبعاد من معسكر القاهرة

>نانسى القاضى

خرج محمد صبحى حارس مرمى الإسماعيلى، من قائمة الفريق التى انضمت إلى المعسكر، الذى سينطلق اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، والمقرر أن يستمر لمدة 10 أيام استعدادا لانطلاق الدور الثانى من مسابقة الدورى العام، بناء على تعليمات إبراهيم عثمان رئيس النادى، باستبعاد اللاعب من المشاركة مع الفريق لحين حل أزمته مع الدراويش، والموافقة على التنازل عّن 50%‏ من مستحقاته المتأخرة لدى الإسماعيلى.

 

كان مجلس إدارة نادى الإسماعيلى قد أمهلت محمد صبحى حارس الفريق للرد على العرض المالى المقدم من الإدارة مقابل تجديد عقده مع الدراويش، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، بأن يحصل على مليون جنيه والتنازل عن 868 ألف جنيه أى ما يعادل 40% من قيمة مستحقاته المتأخرة.

 


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