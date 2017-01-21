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إعارة كريم ممدوح لاعب دجلة إلى ماديرا البرتغالى 6 أشهر

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إعارة كريم ممدوح لاعب دجلة إلى ماديرا البرتغالى 6 أشهر إعارة كريم ممدوح لاعب دجلة إلى ماديرا البرتغالى 6 أشهر

>كتبت أسماء عمر

أكد سيد متولى مدير الكرة بوادى دجلة، كريم ممدوح لاعب الفريق الدجلاوى انتقل إلى صفوف ناسيونال ماديرا البرتغالى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر  .

يذكر أن نادى المقاصة كان قد دخل فى مفاوضات سابقة مع وادى دجلة من أجل الحصول على خدمات لاعبه السابق كريم ممدوح قبل أن ينهى ناسيونال ماديرا البرتغالى الصفقة مع الفريق .

ويعود وادى دجلة من معسكره المقام حاليًا بالعين السخنة الاثنين المقبل حيث يخوض الفريق عدد من اللقاءات الودية استعدادا لملاقاة نادى طنطا بدور الـ16 بمسابقة كأس مصر فى 7 فبراير المقبل .

 


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