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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقسا غائما جزئيا بوجه عام وغائما على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع فرصة سقوط بعض الأمطار والرياح معتدلة السرعة بوجه عام وتكون نشطة أحيانا شرقا خاصة مع السحب الركامية وتنشاط الرياح الشمالية الغربية مع آخر الليل والصباح الباكر على غرب الخليج العربى.

حركة الرياح ..  جنوبية غربية - جنوبية شرقية / 20 - 35 كم /ساعة بوجه عام تصل 45 كم/ساعة أحيانا شرقا مع نشاط السحب و شمالية غربية بسرعة /25 - 35/50 كم/ساعة مع آخر الليل والصباح الباكر على غرب الخليج.

 حالة البحر..  متوسط الموج قد يضطرب آخر الليل .. وارتفاع الموج  1 - 2 / 3 أقدام قرب الساحل و 3 - 5 / 7 أقدام بالعمق وأعلى مد الساعة 08:42 وأدنى جزر عند الساعة 16:13 .

                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    27      20              75       25.
> دبي                        28      21              70       30 .
> الشارقة                   27      20              80       35.
> عجمان                    27      19              75       40.
> أم القيوين                27       18             75        35 .
> رأس الخيمة             26       18             80        40 .
> الفجيرة                   25       19             90       55.
> العين                     27       18             75       30 .
> ليوا                       28      16              90       25 .
> الرويس                  27      17              85       30 .
> السلع                    26       16              80       40.
> دلما                     27       20               90       50 .
> طنب الصغرى          26      18               80       50 .
> طنب الكبرى            26     18               80       50 .
> أبوموسى               26      18               80       50.

 

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