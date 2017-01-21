مدير أمن الإسكندرية يستقبل طلاب الكلية البحرية

كتب محمود عبد الراضى

استقبلت مديرية أمن الإسكندرية عددا من طلبة الكلية البحرية يرافقهم بعض ضباط الكلية وأعضاء هيئة التدريس لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة 25 يناير 2017، وتناولوا الحديث عن التعاون الوطيد بين رجال الشرطة والقوات المسلحة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، واستعرض اللواء عادل التونسى، مدير أمن الإسكندرية، جانب من بطولات رجال الشرطة خلال ملحمة 25 يناير 1952، واستمرار جهود رجال وتضحيات الشرطة من أجل الوطن والمواطنين، مؤكداً على أهمية التلاحم والترابط بين الشرطة والقوات المسلحة فى مواجهة التحديات.

وتأكيداً على تكامل جهود القوات المسلحة ورجال الشرطة قام طلبة الكلية البحرية بزيارة غرفة التحكم والمراقبة بالكاميرات التابعة لإدارة المرور بالمديرية واطلعوا على جانب من التقنيات الحديثة التى تعمل من خلالها الغرفة لمتابعة الحالة المرورية والتعامل مع المواقف الطارئة.

كما قاموا بزيارة ميدانية لقسم شرطة باب شرق للتعرف على الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين.. وزاروا إدارة شرطة النجدة وشاهدوا جانب من آلية تلقى بلاغات المواطنين وكيفية التعامل معها وسرعة الانتقال للبلاغات وفحصها.