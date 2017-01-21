جامعة المنصورة: الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمراكز الطبية الثلاثة نهاية 2017

الدقهلية شريف الديب

صرح الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة انه سيتم الإنتهاء من استكمال جميع العمليات الانشائية للمراكز الطبية الثلاثة الجديدة ( جراحة المخ والأعصاب – النسا والتوليد – العظام ) على مساحة 2700 متر مربع بسعة 750 سرير فى نهاية عام 2017، حيث يتم حاليا الانتهاء من إنشاءات الدورين الخامس والسادس.

وبدأ العمل بالمراكز الطبية الثلاثة منذ عام 2001 م وتم الإنتهاء من الدورين الأول والثانى ثم توقف العمل بالمراكز الثلاثة منذ عام 2010 م ولمدة خمس سنوات نظرا لعدم توافر الإعتمادات المالية ومع توليه مسئولية ادارة الجامعة عام 2015 م تم تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه وتم بالفعل إستكمال الإنشاءات والإنتهاء من الدورين الثالث والرابع خلال عام واحد وتم استئناف الإنشاءات مرة اخرى وتم تشغيل العيادات الخارجية للمراكز الثلاثة لتقدم خدماتها الطبية لمنع التكدس والقضاء على قوائم الإنتظار وجارى استكمال باقى الإنشاءات لتكتمل المبانى الانشائية عام 2017 م.

وتم افتتاح وتشغيل وحدة طب الجنين الجديدة بمركز التوليد وأمراض النساء والعقم والمركز التدريبى للموجات الصوتية يضم أحدث أجهزة الموجات الصوتية فى مجال طب الجنين وأمراض النساء والتوليد .

كما تم افتتاح 8 عيادات تخصصية بمركز طب المخ والأعصاب تضم تخصصات فرعية تندرج تحت تخصص طب المخ والأعصاب متمثلة في عيادة السكتة الدماغية ،عيادة الصرع ،عيادة الزهايمر، عيادة الصداع، عيادة التصلبات المتعددة بالجهاز العصبى، عيادة أمراض النوم ،عيادة الشلل الرعاش ، عيادة أمراض العضلات والأعصاب الطرفية كما تشما أيضا جراحة المخ والأعصاب وتشتمل على جراحة أورام المخ، جراحة قاع الجمجمة ، جراحة العمود الفقرى والأعصاب الطرفية ، جراحة الأوعية الدموية المخية والقسطرة التداخلية وجراحة المخ والأعصاب في الأطفال .

مشيرا لأهمية استكمال المراكز الطبية الثلاثة لخدمة قطاع كبير من المرضى من محافظات ( الدقهلية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – دمياط – مدن القناة – القاهرة ) وتم تشغيل العيادات الخارجية بهذه المراكز الثلاث لما تتميز به من سمعة طبية طيبة.

حيث تستقبل العيادة الخاجية لكل مركز يوميا من 500 – 750 مريض من مختلف المحافظات كما تقدم المراكز الطبية الثلاثة خدماتها للمرضى بالمجان حيث تم استقبال ومعالجة 33556 بمركز جراحة العظام ، واستقبال وعلاج 14747 مريضة بمركز النسا والتوليد ، كما تم استقبال وعلاج 45910 مريض بمركز جراحة المخ .