أمن مطروح يحبط محاولة تسلل 27 شخصا إلى ليبيا عبر السلوم

أحبطت قوات الأمن في مطروح اليوم السبت محاولة تسلل 27 شخصا، حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.

وتلقى مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري إخطارا يفيد بضبط 27 شخصا بينهم 8 من أسيوط و6 من المنيا و3 من الدقهلية و2 من البحيرة و1 من كفر الشيخ و2 من سوهاج و1 من الغربية و1 من دمياط و1 من المنوفية، وسودانيان اثنان، حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية.

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.