الكويتية نوال تغنى من «البير وغطاه» من الحان طلال

تقدم الفنانة الكويتية نوال أحدث أغنياتها “البير وغطاه” من كلمات الشاعر خالد المريخي، وألحان الموسيقار طلال وتوزيع موسيقي سيروس، وإشراف عام خالد أبو منذر، وذلك يوم الجمعة المُقبلة 27 يناير خلال مُشاركتها في مهرجان هلا فبراير بالكويت.

> وتُعد أغنية “البير وغطاه” أول تعاون بين الفنانة الكويتية نوال والموسيقار الكبير طلال والشاعر خالد المريخي، وتقول كلمات الأغنية(كل هذا منتا داري / قلبي مين اللي خداه/وإنت تدري يا حبيبي / عارف البير وغطاه/لاحظ ايدي لما أشوفك / ترتجف من غير خوف/وكل نظراتي محبه / ولا يعني ما تشوف/تفضح الولهان عينه / حتي لو ما قال شي/يا حبيبي الرحمة زينة / خلك احنين شوي/المشاعر والعواطف / لو نخبيها تبين/لا تسوي منت عارف / وانت سيد العارفين)