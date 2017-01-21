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ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب مواد مخدرة إلى إسطنبول

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ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب مواد مخدرة إلى إسطنبول ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب مواد مخدرة إلى إسطنبول

>كتبت-رحاب نبيل

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى برئاسة العميد زينهم الشورى، اليوم السبت، من ضبط راكب حاول تهريب 40 قرصا لعقار التيدول المخدر و190 قرصا لعقار التراما لايف المخدر إلى إسطنبول.

 

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على رحلة طيران التركية المتجهة إلى إسطنبول اشتبه رجال التأمين فى الراكب وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على 40 قرصا لعقار التيدول المخدر و190 قرصا لعقار التراما لايف المخدر.

 

وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 


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