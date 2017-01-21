حبس عاطلين ضبط بحوزتهما تمثال أثرى يعود للحقبة الرومانية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار علاء سمير رئيس النيابة بحبس "حمادة.م"، و "وحيد.ك" عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالإتجار فى الآثار.

وضبط المتهمان وبحوزتهما تمثال أثرى بمنطقة الواحات التابعة لدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، كما أمرت النيابة بالتحفظ على التمثال المضبوط بحوزة المتهمين.

وكشف تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من قبل خبراء هيئة الآثار أن التمثال يبلغ طوله 25 سم ويعود الى تاريخ العصر الرومانى، وعمره حوالى 2000 عام، واعترف المتهمين فى التحقيقات بحيازتهما التمثال بقصد الاتجار فيه، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.