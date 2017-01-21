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ضبط حديقة حيوانات محنّطة مع راكب بالمطار

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ضبط حديقة حيوانات محنّطة مع راكب بالمطار ضبط حديقة حيوانات محنّطة مع راكب بالمطار

مراسل – ONA:

ضبطت سلطات التامين بمطار القاهرة الدولي،  الْيَوْمَ السبت،  راكب حاول بحديقة حيوانات محنطة إلى الكويت ، اخفاها داخل حقائبه لتضليل أفراد الامن والسفر بها .

صرحت مصادر أمنية بالمطار،  إنه اثناء انهاء اجراءات سفر الركاب على رحلة للطيران المتجهة الي الكويت ، ظهرت اجسام غريبة داخل حقائب الراكب الكويتي الجنسية ، وامام العميد زينهم شوري مدير تانين الركاب تم فتح الحقائب ، حيث عثر مع الراكب على صقر محنط ، وقنفد محنط ، ونمس محنط وتمساح محنط .

امام اللواء أيمن عبد الفتاح نائب مدير أمن المطار، اعترف الراكب بمحاولة تهريبه لحديقة الحيونات بغرض الزينة ، وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بأتخاذ كافة الإجراءات القانونية وحجز الحيوانات .

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