ضبط حديقة حيوانات محنّطة مع راكب بالمطار

مراسل – ONA:

ضبطت سلطات التامين بمطار القاهرة الدولي، الْيَوْمَ السبت، راكب حاول بحديقة حيوانات محنطة إلى الكويت ، اخفاها داخل حقائبه لتضليل أفراد الامن والسفر بها .

صرحت مصادر أمنية بالمطار، إنه اثناء انهاء اجراءات سفر الركاب على رحلة مصر للطيران المتجهة الي الكويت ، ظهرت اجسام غريبة داخل حقائب الراكب الكويتي الجنسية ، وامام العميد زينهم شوري مدير تانين الركاب تم فتح الحقائب ، حيث عثر مع الراكب على صقر محنط ، وقنفد محنط ، ونمس محنط وتمساح محنط .

امام اللواء أيمن عبد الفتاح نائب مدير أمن المطار، اعترف الراكب بمحاولة تهريبه لحديقة الحيونات بغرض الزينة ، وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بأتخاذ كافة الإجراءات القانونية وحجز الحيوانات .