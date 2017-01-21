وزير البترول للسيسي: استثمارات بقيمة 31 مليار دولار في 2017

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المهندس طارق الملا استعرض خلال الاجتماع خطة عمل الوزارة في إطار برنامج الحكومة والتي تضمنت العمل على زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وحفر الآبار الاستكشافية والتنموية وسرعة وضع الاكتشافات التي تم الوصول إليها على خريطة الإنتاج، والاستمرار في طرح المزايدات العالمية فضلاً عن رفع كفاءة الحقول القائمة بالفعل.

كما أكد الوزير، استمرار التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي مشيراً إلى أن العام الجاري سيشهد بدء إنتاج المراحل الأولى لحقول شمال الإسكندرية باستثمارات تصل إلى 31 مليار دولار الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في زيادة إنتاج مصر من الغاز وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي وبما يسهم في تخفيف العبء على موارد الدولة من النقد الأجنبي.

كما أشار المهندس طارق الملا إلى أن خطة عمل الوزارة تشمل كذلك تطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات والتي تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة وبحيث تتم تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها عالمياً ومحلياً.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أهمية تعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر البترولية، واستمرار العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وذلك في إطار خدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مشدداً في هذا الصدد على أهمية مراعاة عوامل التشغيل الآمن والحفاظ على البيئة فضلاً عن تخفيض النفقات، بالإضافة إلى استمرار التوعية العامة بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.

كما ذكر السفير علاء يوسف أن السيد وزير البترول أكد أن تطوير منظومة تسويق وتوزيع ومراقبة تداول المنتجات البترولية يعد محوراً هاماً لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً في هذا الإطار إلى أن الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية تشهد تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات لإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل المنتجات البترولية، بهدف ربط مناطق الإنتاج والتوزيع بمناطق التخزين والاستهلاك، وذلك بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد لتأمين احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية.

وفي هذا الإطار شدد الرئيس على ضرورة مواصلة قطاع البترول لجهوده في توفير وتأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية بما يغطي احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن العمل على زيادة أطوال الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية لرفع طاقتها وتحسين كفاءة تشغيلها وبحيث تتم تلبية احتياجات المستهلكين في التوقيتات المناسبة مؤكداً أهمية أعمال التطوير لتحقيق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والموانئ المختلفة بالجمهورية وتعظيم الاستفادة منها.