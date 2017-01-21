ضبط 3 أطنان أرز مجهولة المصدر وتحرير 34 قضية تموينية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شن قسم مباحث التموين حملة مكبرة تحت إشراف اللواء خالد أبوالفتوح مدير أمن المنوفية، والعميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، والمحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، بدائرة المديرية بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمحافظة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط "34" قضية تموينية متنوعة بينها، 28 قضية عدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية، و4 قضايا عدم وجود شهادة صحية بمحلات تجارية، وقضية عدم وجود سجل تجارى، كما تم ضبط 3 أطنان أرز مجهولة المصدر بدائرة مركز قويسنا.