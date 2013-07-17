السعودية والأمم المتحدة يبحثان التعاون فى المجالات الإنسانية

بحث الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية السعودية فى جدة، اليوم الثلاثاء، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية الدكتور عبد الله معتوق المعتوق، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السعودية والأمم المتحدة بخصوص قضايا اللاجئين السوريين فى كل من الأردن ولبنان وتركيا، وكذلك ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية والفقر والمجاعات وغيرها من القضايا الإنسانية، التى تساهم فيها السعودية بدور كبير مع المنظمات الإنسانية والخيرية الدولية.